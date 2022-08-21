رئيس جامعة بنها ومدير وكالة الفضاء المصرية: نسعى لإطلاق أول قمر صناعى طلابى

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فى احتفالية يوم الفضاء المصرى، والتى نظمت بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، وشركة إزري شمال إفريقيا، بحضور الدكتور محمد القوصى المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية ، والدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا ، والدكتور عمرو حنفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

وفى كلمته أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الطلاب فى مجال الأقمار الصناعية، وذلك بدعم كامل من الرئيس السيسى رئيس الجمهورية لإعداد جيل من شباب العلماء متخصص فى مجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد.

وأشار، إلى أن جامعة بنها أسست شراكة استراتيجية قوية مع وكالة الفضاء المصرية بدأت بتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين تشاركت بموجبها الجامعة والوكالة في العديد من الأنشطة التي من شأنها دعم برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال وتدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو رفع وعي الطلاب بعلوم الفضاء وتخريج جيل جديد من العلماء الشباب فى هذا التخصص، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرى وعلى مدار عامين قامت الجامعة بتقديم فرص تدريب لـ500 طالب من جميع الجامعات والمعاهد المتخصصة، بالإضافة إلى 3 معامل مزودة بأقمار صناعية تعليمية للتدريب والتعلم للطلاب، مؤكداً أن الجامعة تستهدف استقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام في العديد من البرنامج المتعلقة بعلوم الفضاء.

من جانبه قال الدكتور محمد القوصى، المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وضعت برنامج الفضاء المصرى الذى صدق عليه فى 2020، والذي يهدف الى نشر ثقافة الفضاء بين المجتمع المصرى.

وأضاف قائلا : قمنا بتقديم 30 قمر صناعى لـ10 كليات ومعاهد متخصصة لنقل التكنولوجيا الى الطلاب مباشرة"، بالإضافة الى تقديم القمر الصناعى " كان سات" إلى 19 مدرسة متقدمة للثانوية العامة، كما سيتم توزيع 100 وحدة أخرى من القمر الصناعى" كان سات" على المدارس الثانوية والمدارس الأزهرية أيضا هذا العام.

وأشار، إلى أن الوكالة استقبلت هذا العام 5800 طالب للتدريب الصيفى على علوم الفضاء، وتعمل الوكالة على غرس ثقافة اللا مستحيل للشباب خاصة فى مجال علوم الفضاء ، كما انه جاري دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء السعودية، وهي وكالة متقدمة فى هذا المجال .

هذا وصرح معالي الوزير القوصي بأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي من مجموعة اقمار Cubesat باسم جامعة بنها بداية العام الدراسي القادم.

وقال العالم المصرى فاروق الباز، خلال رسالة مصورة، إن يوم الفضاء يعتبر يوما هاما للغاية، مشيدًا باهتمام مكتبة الإسكندرية لتنظيم احتفالية الفضاء المصرى، مشددًا على أهمية تقدم مصر فى العلوم الفضائية مثل دول العالم كالهند، موضحًا أن علوم الفضاء تساهم فى كل مناحى الحياة وخاصة فى تنمية زراعة الغذاء، معربا عن سعادته باهتمام قطاع كبير من الشعب المصري خاصة الشباب بحضور الاحتفالية.

من ناحية أخرى تضمن برنامج الاحتفالية جلسة نقاشية حول صناعة الفضاء والفرص والتحديات الخاصة بها، وعدد من المحاضرات والعروض التقديمية تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حول تاريخ وتكنولوجيا الفضاء ، كما صاحب الاحتفالية معرضًا لوكالة الفضاء المصرية والذي عرض به نماذج مصغرة من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة في مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية.