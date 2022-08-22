اليوم السابع
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شرطة التموين تحرر 734 مخالفة للمخابز خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:25 م
شرطة التموين تحرر 734 مخالفة للمخابز خلال 24 ساعة مخبز - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (500) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (731) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإسترتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (635) طن .
 
وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (91) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (734) قضية من بينها (184) قضية "خبز ناقص الوزن" و (112)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (11) قضية بمضبوضات بلغت أكثر من  (132) طن أقماح محلية.
 
 
 

شرطة التموين

مخابز

مخالفات المخابز

اخبار الحوادث



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