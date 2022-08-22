اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الاثنين 22-8-2022 فى مصر

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:15 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 22-8-2022 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى بالتعاملات االصباحية اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022، فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع.
 
بينما سجل بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.10جنيه للشراء، 19.17جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.10 جنيه للشراء.
  
19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.
 
19.18 جنيه للبيع.

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