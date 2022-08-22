اليوم السابع
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سباقات الهجن بالعلمين تشجع أهالى مطروح على العودة لتربية الجمال

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:20 م
سباقات الهجن بالعلمين تشجع أهالى مطروح على العودة لتربية الجمال سباقات الهجن
العلمين - محمد حسين

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أعادت سباقات الهجن التى تشهدها مدينة العلمين على الساحل الشمالى إقبالا من أهالى محافظة مرسى مطروح على تحسين سلالات الإبل وتربية الجمال المجهزة لخوض السباقات والعودة لتراث أجدادهم فى اقتناء هجن السباقات.
 
وشهد ميدان سباقات الهجن بالعلمين الذى تنطلق على أرضه فعاليات السباق الرابع بدعم الاتحاد الإماراتى  للهجن، زيادة فى أعداد مشاركات الهجن من مطروح والتى ارتفع عددها إلى 18 جملا.
 
وأشار حمدالله محمد أحد أصحاب الهجن وهو من أبناء مركز الضبعة، إلى أنها تجربة يفتخر بها، لافتا لأنه يشارك بعدد 11 جملا، وقال بلهجته المحلية واصفا حبه للإبل: "نعزها بزيادة.. غالية علينا جدا".
 
 
وتابع عبد العزيز ابراهيم احد ملاك الهجن بمطروح ، انه  مشارك بعدد 4 جمال فى تجربة بالنسبة له جديدة من نوعها ان يشارك فى سباقات ويبحث عن هجن مجهزه لخوض المسابقات ليشترك بها وينافس ويسعى وراء جوائز المهرجان 
 
وقال عبد العزيز مختار القنيشى، من اهالى مرسى مطروح، انه يعتبر المهرجان وسيلة تعارف  بين  جميع القبائل من جميع المحافظات . 
 
وقال تبارك اسماعيل راغب، المدير المسئول عن مضمار سباق الهجن بالعلمين، ان المضمار اقيم بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة، وهو اول مضمار فى الساحل الشمالى  لدعم اهل الهجن فى مطروح وعموم محافظات مصر ، واستكمالا لهذه الجهود تم انشاء مضمار سباق بمدينة  السلوم،  سيفتتح قريبا .
 
واوضح ان ميدان سباقات العلمين والفعاليات الجارية عليه حققت طفره سياحية جديدة  بادخال رياضة جديدة.
 
وقال ان السباق الجارى هو الرابع رسميا وهناك مسابقات تنشيطية وجميع هذه المسابقات ساهمت وساعدت فى ان يعود اهالى مرسى مطروح لإقتناء هجن سباقات ، وبالفعل اصبح يتواجد 18 جمل سباقات جاهزة للتنافس وخوض المسابقات .
 
 

سباقات الهجن

العلمين

مرسى مطروح

الابل



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