اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء التشيك يطالب سفراء بلاده بالبحث عن فرص مناسبة بمجال الطاقة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:12 م
رئيس وزراء التشيك يطالب سفراء بلاده بالبحث عن فرص مناسبة بمجال الطاقة بيتر فيالا رئيس وزراء التشيك
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، اليوم الإثنين، سفراء بلاده فى مختلف الدول بالبحث عن فرص تم التغاضى عنها سابقا فى مجال الطاقة، وقال: إنه يجب التركيز على إمدادات المواد الخام والتى تستخدمها روسيا كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي، وكذلك استثمارات تساعد فى تحويل اقتصاد التشيك.

 

وقال فيالا، وفقا لراديو "براج الدولي"، خلال تجمع سنوى للدبلوماسيين التشيكيين، أن بلاده فى حاجة لأن تقلص الخسائر الممكنة إلى أدنى حد خلال مساعدتها أوكرانيا على الصمود أمام الأزمة الروسية الأوكرانية.

 


التشيك

الاتحاد الأوروبى

اوكرانيا

سفراء اشتيك



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة