رئيس وزراء التشيك يطالب سفراء بلاده بالبحث عن فرص مناسبة بمجال الطاقة

طالب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، اليوم الإثنين، سفراء بلاده فى مختلف الدول بالبحث عن فرص تم التغاضى عنها سابقا فى مجال الطاقة، وقال: إنه يجب التركيز على إمدادات المواد الخام والتى تستخدمها روسيا كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي، وكذلك استثمارات تساعد فى تحويل اقتصاد التشيك.

وقال فيالا، وفقا لراديو "براج الدولي"، خلال تجمع سنوى للدبلوماسيين التشيكيين، أن بلاده فى حاجة لأن تقلص الخسائر الممكنة إلى أدنى حد خلال مساعدتها أوكرانيا على الصمود أمام الأزمة الروسية الأوكرانية.