رئيس الطائفة الإنجيلية: التضامن في حادث كنيسة أبو سيفين أبرز مثال على التسامح

كتب محمد أحمد طنطاوى

قال القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ، إن وزارة الأوقاف المصرية، تقوم بدور غير مسبوق في قضية التسامح الديني والعيش المشترك والمواطنة، وتعزيز السلم المجتمعى ومواجهة التشدد والتطرف، في إطار منظومة عمل قوية يرعاها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأضاف أندرية زكي خلال مؤتمر التسامح ومواجهة العنف من المبدأ الي التطبيق، أن حادث كنيسة أبي سيفين أبرز مفهوم التسامح والعيش المشترك، فقد انطلق الجميع لإنقاذ الضحايا، مؤكدًا أن النموذج المصري في العيش المشترك يستحق الدراسة.

ويناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.