اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح اليوم لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:58 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح اليوم لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار الدكتور أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ــ محمد أحمد طنطاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم الإثنين، اللقاء الفكري "التسامح ومواجهة العنف: من المبدأ الي التطبيق"، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من مختلف المجالات؛ علماء الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني.
 
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.
 
 

الطائفة الانجيلية

مؤتمر التسامح

العيش المشترك

أندرية زكي

وزير الأوقاف

أخبار مصر

مؤتمر صحفي



الموضوعات المتعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح غدًا لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:04 م

الطائفة الإنجيلية تعزى البابا تواضروس والمصريين فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:06 م

رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا الوزراء الجدد: مهمة وطنية تمس اهتمام المصريين

السبت، 13 أغسطس 2022 03:31 م

تعرف على تاريخ كلية اللاهوت التابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:00 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس إيهاب نجيب بالحواتكة فى أسيوط

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:22 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة