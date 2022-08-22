خطوات عليك اتباعها عند نشوب حريق بسبب ماس كهربائى

كتب سليم على

انتشرت مؤخرا حوادث الحريق سواء في المباني والمنازل ودور العبادة والمنشات الصناعية والتجارية، ودائما ما تكشف التحقيقات أن المتهم الأول هو حدوث ماس كهربائى داخل مكان الحريق.

في السطور التالية نرصد خطوات وإجراءات يجب اتباعها عند نشوب حريق بسبب الماس الكهربائي لتجنب زيادة الحريق والسيطرة عليه.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء، كشف عن خطوات يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي وهى:-

أولا: فصل التيار على الفور من خلال لوحة المفاتيح : إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي يجب فصل التيار عنه على الفور من خلال لوحة المفاتيح ، و إذا كانت النار صغيرة يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقائها على مصدر النار.

ثانيا: عدم استخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء: لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لان الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

ثالثا: وضع مطفأة حريق من النوع (abc) متعددة الأغراض داخل المنزل أو المنشأة: والحرائق الكهربائية تصنف من الفئة (c)

رابعاء: إخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء: إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

خامسا: أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.

سادسا: خامسا: الاتصال علي الرقم (121) طوارئ الكهرباء.