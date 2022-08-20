رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية

الغربية مصطفى عادل

شارك اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية المنعقد بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية.

ووجه المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على جهوده المُثمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، وقدموا التهنئة له لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وأهدى المجلس سيادته درعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

‎وقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التهنئة للدكتور أيمن عاشور لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما قدم الشكر والتقدير لقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق العمل المُعاون بالوزارة، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات على تعاونهم المُثمر معه طوال فترة خمس سنوات ونصف، لدورهم المُتميز في دعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.