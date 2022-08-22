جارديان: الخطة الاقتصادية للمرشحة الأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا تثير الجدل

كتبت رباب فتحى

زعم وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشى سوناك إن منافسته على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس ستغرق الاقتصاد في "دوامة التضخم" إذا لم تختار بين التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبلغ 50 مليار جنيه استرليني وبين تقديم الدعم للمواطنين لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة.

وقالت حملة سوناك إن تروس ستزيد الاقتراض إلى "مستويات تاريخية وخطيرة" وتضع المالية العامة في "خطر " إذا حاولت القيام بالأمرين.

وأضافت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التعليقات جاءت بعد أن أشارت تروس ، المرشحة الأوفر حظًا لمنصب رئيس الوزراء المقبل ، إلى تحول جديد في الدعم المباشر للشركات والأسر مع فواتير الطاقة المرتفعة هذا الشتاء.

وتابعت حملة سوناك في بيان: "بعد أسابيع من رفض مدفوعات الدعم المباشر باعتبارها" صدقات "، استيقظ مؤيدو تروس ببطء على حقيقة ما يجلبه الشتاء. يقولون الآن إنهم سيقدمون المساعدة للناس - لكن ما هي المساعدة ولمن ومتى وكيف سيتم دفع ثمنها، كل هذا يظل لغزًا."

وأضافت "الحقيقة هي أن تروس لا يمكنها تقديم حزمة دعم بالإضافة إلى الحصول على تخفيضات ضريبية دائمة وغير ممولة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني دفعة واحدة. إن القيام بذلك يعني زيادة الاقتراض إلى مستويات تاريخية وخطيرة ، مما يعرض المالية العامة لخطر ويدفع الاقتصاد إلى دوامة التضخم ".

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف جاء قبل إعلان مكتب أسواق الغاز والكهرباء يوم الجمعة توقعات رفع سقف فواتير الطاقة من 1.971 جنيه إسترليني إلى حوالي 3600 جنيه إسترليني.

وقال ميل سترايد ، مؤيد سوناك ، إن خطط تروس لميزانية الطوارئ يجب أن تكون شفافة وميسورة التكلفة حتى لا يكون الوزراء "عمياء".

وجاء هجوم سوناك على سياسات تروس بعد أن قال مايكل جوف في مقال لصحيفة التايمز إن تروس كانت في "عطلة من الواقع" مع خططها للتخفيضات الضريبية خلال أزمة اقتصادية كما أعلن تأييده سوناك.