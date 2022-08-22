تنسيق الجامعات 2022.. غدًا بدء التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة

كتب محمد صبحى

تبدأ غدًا الثلاثاء 23 أغسطس أولى أيام أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والبالغ عددها 12 جامعة، والتى يشملها التنسيق الإلكترونى تشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وقال الدكتورعادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقديم للتنسيق الإلكترونى يقتصر على طلاب الثانوية العامة خريجى هذا العام، وسوف يتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية خريجى هذا العام عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، على أن يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

وأكد المتحدث الرسمى أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم إعداد صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.