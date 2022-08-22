تعليم الشرقية: لا شكاوى من صعوبة امتحان الجبر للثانوية العامة دور ثان

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على أنها لم تتلق أي شكاوى من صعوبة أسئلة امتحان الدور الثاني لمادة الجبر والهندسة الفراغية، لشهادة الثانوية العامة، كما انتظم عمل اللجان والطلاب كل حسب لجنته، دون أي تعطيل .

وأشارت غرفة عمليات متابعة امتحانات، إلى أنه تغيب عن الحضور 6 طلاب، حيث حضر 151 من إجمالي 157 مقيدا بالمادة .

كما أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، وعلى تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً.

وكانت انطلقت السبت الموافق 20 أغسطس 2022 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة .

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانيه وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج لمنع أي محاولات قد تفسد العملية الإمتحانية وتوفير جو مناسب للطلاب لأداء الإمتحان.