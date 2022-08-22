تعرف على المكملات الغذائية التي تخفض نسبة السكر في الدم

كتب حسام الشقويرى

إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم ، فهذا يعني أن مستويات الجلوكوز في الدم لديك مرتفعة للغاية، و غالبًا نتيجة لمرض السكري ، يكون ارتفاع مستويات الجلوكوز بسبب عدم إنتاج جسمك لما يكفي من الأنسولين أو عدم استخدام هذا الهرمون بشكل صحيح، و يمكن أن يكون لارتفاع مستويات السكر في الدم تأثير سلبي على صحتك ككل ، مما يؤثر على كل شيء من رؤيتك إلى الوزن إلى صحة القلب ، في حين أن تغيير نظامك الغذائي أو دمج المزيد من التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم ، إلا أن هناك أيضًا العديد من المكملات الغذائية التي قد تساعدك وفقا لما نشره موقع verywellhealth ، وتشمل الأمثلة الشائعة :

1 - الصبار

وجدت دراسة لثماني تجارب سريرية أن الصبار يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.

2 - القرفة

القرفة مصنوعة من لحاء شجرة القرفة وهي مستخلص أو مسحوق قرفة كامل في شكله الإضافي، ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الاستهلاك اليومي للقرفة التكميلية قد يتحكم في مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري، و هذا أمر بالغ الأهمية لمنع ظهور مرض السكري من النوع 2.

3 - فيتامين د

يتم إنتاج فيتامين د ، أو "فيتامين أشعة الشمس" ، عندما يتعرض جسمك لأشعة الشمس فوق البنفسجية، و يساعد على تقوية عظامك، و يمكن أن يكون لنقص فيتامين د آثار سلبية واسعة النطاق على جسمك ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

ووجدت دراسة أن فيتامين (د) قد يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات الجلوكوز وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

4 - المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن شائع يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات وإيقاع القلب ومستويات السكر في الدم، وبشكل عام ، ترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات أعلى من المغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ، وأظهرت دراسة أن تناول مكملات المغنيسيوم عن طريق الفم يقلل من مقاومة المشاركين للأنسولين ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

5 - الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل مكونًا شائعًا في الطهي ويستخدم أيضًا بشكل شائع كعلاج طبي للعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك أمراض الكبد ويخفض معدلات السكر فى الدم أيضاً.