ابتكار دواء جديد مستخلص من النباتات يعالج مرض السكرى من النوع الثانى

كتبت فاطمة خليل

ابتكر علماء من روسيا دواء جديدا مستخلصا من نباتات طبية يخفض مستوى السكر فى الدم بشكل جيد، وهو مخصص لمرضى السكرى من النوع الثانى، بحسب ما ذكر موقع "فيستى رو" الروسى.

وقام المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية بالإعلان عن أن الدواء الجديد الذى ابتكره خبراء معهد عموم روسيا لبحوث النباتات الطبية والعطرية، تم تسجيله رسمياً وحصل على براءة اختراع.

قالت مارينا جواخايان، كبيرة الباحثين في قسم التجارب التكنولوجيات فى معهد عموم روسيا لبحوث النباتات الطبية، إن الأدوية النباتية هي أدوية واعدة في علاج أمراض الغدد الصماء، حيث إن لها مجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية وآمنة.

وأوضحت هذا النوع من العقاقير يمكن استخدامه خلال فترة طويلة، دون أن يسبب الإدمان أو مضاعفات جانبية.

ويتميز الدواء الجديد بنشاط بيولوجي مرتفع وسمية منخفضة، وهو مخصص لعلاج النوع الثاني من مرض السكري.

والنباتات الطبية المستخدمة في تركيب هذا الدواء هي الراسن (الزنجبيل الشامي) وذنب الأسد (Leonurus) وعنب الثور (cowberry) ونبات الورد البري (Rosa)، ويتميز هذا الدواء الجديد بتعزيز متبادل للخصائص الدوائية لكل مكون من مكوناته.