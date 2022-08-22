اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن اليوم.. كرتونة البيض بـ 52 جنيهًا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن اليوم.. كرتونة البيض بـ 52 جنيهًا دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 22-8-2022، استقرارا حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 32 جنيهًا إلى 29 جنيهًا، الأمر الذي ينعكس على أسعار الفراخ في الأسواق للمستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 33 إلى 35 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 29 جنيها، وبلغ سعر الساسو 52 جنيها وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو  5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 20 جنيها.

فيما سجل سعر البيض في المزارع استقرارا ملحوظا، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 52 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيها وأخير البيض البلدي 60 جنيها.

ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذي يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 %.


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اسعار الدواجن اليوم



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