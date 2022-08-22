تداول أسئلة امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش أجزاء من أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة دور ثان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، بإجمالي 5 آلاف و484 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الاختبار في مادتى الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة العربية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادتى علم النفس، وعلم الاجتماع.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.