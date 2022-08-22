تحرير 15 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمدينة المنيا.. صور

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 15 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملة رقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والتموين والطب البيطري، والجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية والمطاعم و محطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة تموينية، حيث تنوعت المخالفات ما بين "منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي السياق نفسه، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بسرعة فحص شكوى لأحد المواطنين، واردة من منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، يتضرر فيها المواطنون من إزعاج أحد صالات الجيم، بشقة سكنية، بشارع عدنان المالكي، بحي شمال المدينة، حيث تم فحص الشكوى والاستجابة لها، وتبين أن الشقة محل الشكوى، تزاول نشاط تجاري بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



خلال الحملة



خلال الحملة



خلال الحملة



خلال الحملة