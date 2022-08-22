اليوم السابع
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حياة كريمة.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية هوارة بمركز مطاي اليوم

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:00 ص
حياة كريمة.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية هوارة بمركز مطاي اليوم قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية فى قرية هوارة بمركز مطاى على مدار يومين متتاليين 22 و23 من أغسطس الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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