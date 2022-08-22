اليوم السابع
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تجديد حبس متهمين بسرقة شقة ربة منزل 15 يوما

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:11 م
تجديد حبس متهمين بسرقة شقة ربة منزل 15 يوما حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس متهمين بسرقة شقة سكنية في مدينة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكان تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل، باكتشافها سرقة شقتها بعد عودتها من الخارج. 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة متهمان، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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