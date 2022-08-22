تجديد حبس عاطل خزن كمية من الحشيش و2000 قرص مخدر في الإسكندرية

الاسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 90 كيلو جرام و2000 قرص مخدر بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 90 كيلو جرام و2000 قرص مخدر و 2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.