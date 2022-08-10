الداخلية تضبط شحنة مخدرات بالإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (الدخيلة – أول المنتزة) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالى :

ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية .. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية .. وبحوزته ( 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات .

▪ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫275٫000 إثنان مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).