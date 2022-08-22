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تاس: أنظمة الدفاع الجوى الروسية صدت هجوما أوكرانيا على مطار عسكري بسيفاستوبول

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:09 ص
تاس: أنظمة الدفاع الجوى الروسية صدت هجوما أوكرانيا على مطار عسكري بسيفاستوبول اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وكالة تاس الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية صدت هجوما أوكرانيا على مطار عسكرى فى سيفاستوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن الخبراء الروس يدرسون بعناية الأسلحة الغربية التى تم الاستيلاء عليها فى أوكرانيا، وهم يعرفون الآن بالفعل كيفية ردعها ومواجهتها.

 

وذكر شويجو - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن "علماؤنا ومصانعنا تتعامل مع الأسلحة الغربية التى تم الاستيلاء عليها فى أوكرانيا، نحن ننظر من جانبين، الأول هو إمكانية مكافحة هذه الأسلحة وكيف، وما الذى يمكن أن يجابهها، من ناحية أخرى، كيف يمكن إصابتها، ومعرفة أهم عيوبها، وهذا العمل لايزال مستمرا، وهو يجرى بنجاح كبير بشكل عام".

 

وأضاف: أن مدفع هاوتزر "أم-777" والأنظمة الصاروخية الأجنبية ومجمعات "NLAW" المضادة للدبابات وصواريخ "جافلين" وأنظمة "ستينجر" والأسلحة النارية الأجنبية وغيرها يتم إصلاحها بشكل صعب للغاية.


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