بولندا: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بلغ مجموعها أكثر من 3.7 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مكتب رئاسة الحكومة البولندية، ميشال دفورتشيك، أن السلطات والمجتمع البولندي قدموا مساعدات لأوكرانيا بلغ مجموعها أكثر من 3.7 مليار دولار، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مكتب رئاسة الحكومة البولندية، إن المجتمع البولندي قد قدم مساهمة كبيرة في دعم أوكرانيا، متابعا:بحسب المصادر فإن المبلغ المقدم من المجتمع البولندي وحده يتجاوز 2.2 مليار دولار.

وأوضح رئيس مكتب رئاسة الحكومة البولندية، أن معظم هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى أوكرانيا هو دعم عسكري، وكانت هناك مبالغ تزيد عن 1.5 مليار دولار، وهذه هي تكلفة المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى أوكرانيا.