بمشاركة 900 جمل من كل المحافظات.. تفاصيل أشواط سباق الهجن بالعلمين

العلمين - محمد حسين

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الهجن بالعلمين والمقرر أن ينطلق غدا على مضمار سباقات الهجن الكائن بقرية سيدى عبد الرحمن على بعد 20 كيلو من مدينة العلمين تفاصيل أشواط السباق.

قال الدكتور مهدى سالم، مدير البطولات بالإتحاد المصرى للهجن، أن السباق يشارك فيه 900 جمل من كل المحافظات، على 32 شوطا.

اضاف أن السباق سينطلق فجر غدا الثلاثاء فى الساعة الخامسة صباحا للفترة الصباحية بعدد 20 شوطا، ويستأنف خلال الفترة المسائية ابتداء من الساعة 5 مساء بعدد 12 شوطا.

واوضح أن اشواط الفترة الصباحية تتضمن شوط الهجن الأصيلة 16 شوطا للهجن من فئة " قعدان " و" ابكار"، وشوط مفتوح، و2 شوط لهجن محافظات لمسافة 5 كيلو و3 كيلو، وشوط للهجن نوع العباديات، وشوط خاص بالهجن من محافظة مرسى مطروح، وجميعها بواسطة الهجان الألى.

وتابع أن اشواط الفترة المسائية 12 شوطا، بينها شوطين تراثيين خلالها يتم قيادة الهجن بواسطة الهجان البشرى، شوط خصص لقيادة الهجن من السلالات فئة " حراير"، وشوط فئة " عباديات"، و10 اشواط بالراكب الألى.

واوضح مدير البطولة أن السباق يتم برعاية ودعم اتحاد الهجن الإماراتى، وتنظيم الاتحاد المصرى للهجن، لافتا أن لجان فنية متخصصة قامت بحصر وترقيم الهجن المشتركة واعداد كشوفات وتحديد المقرر مشاركته فى كل شوط وفقا لسن الجمل ونوعه مع عمل قاعدة بيانات تحمل كافة بياناته، واستطرد أن لجنة تحكيم متخصصة تقوم برصد النتيجة بحسب زمن الوصول لخط النهاية وتحديد اسماء الفائزين بحسب اسم الجمل ومالكه.



