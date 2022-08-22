بدء تقديم المشروعات البيئية الخاصة بـ"مبادرة المشروعات الخضراء الذكية" بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

أشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية، في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وحث المواطنين على تقديم المشروعات البيئية على المنصة الإلكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg ) والتي بدأت في منذ أمس الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 سبتمبر القادم .

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، التي تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ .

يذكر أن المشروعات المشاركة بالمبادرة تصنف إلى 6 فئات، تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وستتم المنافسة على مستوى جميع المحافظات لاختيار 18 مشروعا فائزًا .