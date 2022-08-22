حاضنة مسار بجامعة سوهاج تبدأ برنامجها التدريبي في مجال ريادة الأعمال.. صور

سوهاج محمود مقبول

بدأت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج فعاليات برنامجها التدريبي التعريفي لأساسيات ريادة الاعمال، والذي تنظمه بالتعاون مع "انرووت للتنمية" وبدعم من الحكومة الهولندية. صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من التدريب هو نشر ثقافة ريادة الأعمال وإطلاق ودعم المشروعات الناشئة، والتي شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد "عبد الخالق" أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة علي تحقيق الشراكة بين والتعاون المثمر مع الجهات العاملة في مجال التنمية، من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإطلاق المجال لريادة الأعمال في صعيد مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الأقتصاد الوطنى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار إلى أن التدريب التعريفى والذى يستمر لمدة يومين يمثل أولى المراحل التجهيزية لأطلاق دورة الأحتضان الثانية للمشروعات الناشئة، والتي تمثل فرصة ذهبية للشباب لعرض أفكارهم، و الإستفادة من الخبرات الفنية بحاضنة مسار ليصبح رائد أعمال ناجحاً، إلى جانب دورها الفعال في تحقيق التعاون بين رواد الأعمال والجهات التمويلية، وإتاحة الفرصة للتعرف على المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في مجال ريادة الأعمال والتسهيلات المقدمة لدعم المشروعات الناشئة، لافتاً إلى أن التقارير الدولية تضع الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة كأحد المراكز الرئيسية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.



وأوضح وائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمحاضر بالبرنامج التدريبي انه يشارك بالتدريب عدد 100 متدرب، و يتضمن عدد من الموضوعات منها ريادة الأعمال وقصص النجاح المختلفة لرواد الاعمال، وكيفية الحصول على الأفكار وتقييمها، و تحويل الفكرة الى فرصة، كيفية رفع مستوى الناتج المحلي وتحقيق معدلات التنمية المستدامة التي تهدف الدولة المصرية الى تحقيقها.





المدرب بمحاضرة ريادة الأعمال



جانب من الحضور (3)



جانب من الحضور (4)



حاضنة الأعمال بجامعة سوهاج (1)



حاضنة الأعمال بجامعة سوهاج (2)



