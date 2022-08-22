بتعانى من انخفاض ضغط الدم.. جرب 5 علاجات منزلية

كتبت ميرفت رشاد

بينما قد تكون سمعت عن ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن المعاناة من انخفاض ضغط الدم يمكن أن تكون خطيرة أيضًا، قد يتسبب انخفاض ضغط الدم في عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، غالبًا ما يحدث الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم عندما يرتفع الشخص فجأة من وضع الاستلقاء أو الجلوس، وهذا ما يسمى نقص التوتر الوضعي وقد يتسبب في دوار خفيف ودوخة، هناك بعض العلاجات المنزلية لانخفاض ضغط الدم والتي يمكنك استخدامها للتعامل مع أعراض اضطراب ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

العلاجات المنزلية لضغط الدم المنخفض:

1 تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر:

يساعد تناول كميات صغيرة عدة مرات في اليوم في منع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم الذي قد يعاني منه المرء بعد الوجبات ، إذا كنت تتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم ، فمن الأفضل توزيعها على خمس وجبات صغيرة في اليوم.

2. تناول كمية كافية من الملح:



الملح الزائد ضار ، لكن من ناحية أخرى يحتاجه جسمك بكميات معتدلة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على ملعقة صغيرة من الملح المضاف إلى جانب ما تستمده من الفواكه والخضروات الطبيعية، في الصيف أو إذا كنت تمارس الرياضة يوميًا ، احتفظ ببعض ماء الليمون مع قليل من الملح. يعمل الملح مثل الانتعاش الفوري.

3. اشرب المزيد من السوائل:



اشرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم ، قم بتضمين مشروبات مثل ماء جوز الهند في نظامك الغذائي لضغط الدم المنخفض، ستمنحك هذه الإلكتروليتات اللازمة للحفاظ على السوائل في جسمك، الجفاف سبب شائع لانخفاض ضغط الدم، عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول وقد تساعدك على خفض ضغط الدم، يعد الماء من أفضل الطرق لمحاربة الجفاف لذلك ، لا تنسى شرب كمية كافية من الماء لهذا اليوم.

4. الكافيين:



قد تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت، عندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي تنشيط الدورة الدموية، يسبب ارتفاعًا قصيرًا في ضغط الدم.

5. أوراق الريحان:



مضغ خمس إلى ست أوراق من الريحان كل صباح، تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والتي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى Eugenol والتي تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفض مستويات الكوليسترول.