انطلاق المؤتمر الكشفى الثانى لجامعة القناة تحت شعار "كشفيتنا.. تجمعنا"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق فاعليات المؤتمر الكشفي الثاني لجامعة قناة السويس، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى.

وكشف "مندور" عن المحاور التي يناقشها المؤتمر، والتي تحددت في خمس محاور، هي تفعيل التواصل بين الجامعة والجمعيات الكشفية، التعريف بالسياسات العالمية في الحركة الكشفية، تفعيل دور أخصائي نشاط الجوالة بالكليات والجامعة، وتفعيل دور الأنشطة الكشفية في الارتقاء بشخصية الجوالين، استحداث أنشطة متميزة للجوالين .

وتابع رئيس الجامعة أن المؤتمر يحمل رسالة لتحقيق أهداف الحركة الكشفية، من خلال المساهمة في تأهيل منتسبي الحركة الكشفية "قادة وأخصائيين وجوالين"، بما يضمن التفاعل المحلي والإقليمي والعالمي.

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وعن برنامج المؤتمر أفاد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أنه يشمل الاستقبال والتسجيل ثم الجلسة الإفتتاحية وذلك اليوم الأثنين 22 أغسطس، وتتضمن فاعليات اليوم الأول ندوات توعوية حول الحماية من الأذى يليها جلسات للجمعيات ثم ندوة تحت عنوان " جوالي الجامعات وفرص البعثات الدولية، أما اليوم الثاني للمؤتمر يتم خلاله عقد ورشة عمل حول التغيرات المناخية وزيارة لجمعيات الكشافة بالإسماعيلية، يليها في الفترة المسائية جلسة تعريفية حول المبادرات والسياسات العالمية، وعن فاعليات يوم الأربعاء الذى سيشهد عقد الجلسة الختامية يسبقها ورشة فنية ومعرض فني .

جدير بالذكر أن المؤتمر يشهد مشاركات متميزة من المكتب الكشفي العالمي - الإقليم العربي ،الإتحاد العام للكشافة والمرشدات ، جمعية فتيان الكشافة المصرية ، جمعية الكشافة البحرية المصرية ،جمعية الكشافة الجوية المصرية ، جمعية المرشدات المصرية ، جمعية فتيان الكشافة فرع الإسماعيلية ، جمعية الكشافة البحرية فرع الإسماعيلية ، جمعية الكشافة الجوية فرع الإسماعيلية جمعية المرشدات الإسماعيلية .