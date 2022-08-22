المندوبون المساعدون الجدد بقضايا الدولة يؤدون القسم تمهيدا لاستلام عملهم

كتب إبراهيم قاسم

أدى منذ قليل، المندوبون المساعدون الجدد بهيئة قضايا الدولة من خريجى دفعة 2016، حلف اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 322 و323 لسنة 2022، بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وشمل القرار الأول 322 لسنة 2022 تعيين 260 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما شمل القرار رقم 223 لسنة 2022 تعيين 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.

وحددت وزارة العدل أمس الأحد موعدا لأداء المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما يؤدى اليوم الاثنين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016 اليمين القانونية.