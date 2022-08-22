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المعاينة: المنزل المنهار في حدائق القبة قديم و مكون من 3 طوابق

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:59 ص
المعاينة: المنزل المنهار في حدائق القبة قديم و مكون من 3 طوابق انهيار عقار- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة لموقع انهيار عقار بحدائق القبة، أن المنزل قديم، وحدث الانهيار من داخله، ونتج عنه وفاة مالكته "ربة منزل 52 سنه"، وطفليها إبراهيم سيد أحمد إسماعيل "14سنة" وطفلتها  آمال "11 سنة"، كما تبين أن الأب والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم"، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى الدمرداش وقام رجال الحماية المدنية بالانتهاء من المعاينة بالكامل.
 
وكانت ربة منزل وطفلان لقوا مصرعهم، وأصيب زوجها إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة أبو حشيش في حدائق القبة، وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراج جثث المتوفين و نقلوا الى المستشفى ، فيما تم استخراج الأب مصاب ونقل لتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الدمرداش، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بالأوناش واللوادر لرفع ركام العقار وتبين وجود أسرة أسفل المنزل وبتكثيف الجهود تم استخراج ربة منزل وطفليها متوفين والأب مصاب ونقلوا جميعهم الى المستشفى ، وتم رفع الركام بالكامل بواسطة اللودار ، وتجرى محافظة القاهرة معاينة للمنازل المجاورة بعد تشكيل لجنة هندسية بمعرفة الحى منعا لحدوث اى انهيارات آخرى بالمنطقة.

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