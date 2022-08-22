المرور تحرر 21 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ سليم على

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (129745) مخالفة مرورية متنوعة .. بينها (21805) مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و(1808) مخالفة السير بدون تراخيص.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6) دراجات نارية مخالفة، و(14) مخالفة لشروط التراخيص، و(3) مواقف عشوائية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.