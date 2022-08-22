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المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد بفرش الفصول وأعمال الصيانة.. صور

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:16 ص
المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد بفرش الفصول وأعمال الصيانة.. صور المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول والتأكد من أن المقاعد سليمة مع تغيير المتهالك منها، كما تجرى المدارس أعمال الصيانة البسيطة الخاصة بالنوافذ ودورات المياه، فيما وجه  محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإدارات التعليمية بضرورة متابعة تجهيزات العام الدراسى الجديد.
 
فيما تابع عبد العزيز حسن زنار، مدير عام إدارة البساتين التعليمية الاستعدادات التى تقوم بها المدارس، موجها بضرورة انتهاء جميع المدارس من التجهيزات قبل دخول العام الدراسى الجديد.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.
 
كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
 
استعدادات العام الدراسى الجديد
استعدادات العام الدراسى الجديد

المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد
المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد

المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد
المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد

مراجعة أعمال الصيانة
مراجعة أعمال الصيانة
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

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إلغاء الصف السادس الابتدائي

تجهيزات العام الدراسى الجديد



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