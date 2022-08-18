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وزير التعليم: 1 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:37 م
وزير التعليم: 1 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.
 
كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
 

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