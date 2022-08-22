اليوم السابع
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المجلس الأعلى للأزهر يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:27 م
المجلس الأعلى للأزهر يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد اجتماع المجلس الأعلى للأزهر
كتب ـ لؤى على

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عقد المجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الإثنين، جلسته الدورية، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة عدد من الموضوعات والوقوف على استعدادات الأزهر للعام الدراسي الجديد 2022/2023.
 
 وقدم المجلس الأعلى للأزهر الشريف التهنئة للدكتور رضا حجازي، عضو المجلس الأعلى للأزهر، بمناسبة توليه وزارة التربية والتعليم، متمنين له السداد والتوفيق في خدمة أبناء وطننا والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بمستوى المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية.
 
 

وزارة التربية والتعليم

الازهر الشريف

المجلس الاعلى للازهر

رضا حجازى



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