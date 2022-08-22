وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالة الجديدة تبلغ من العمر 25 سنة وليس لديها تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدرى القرود.

وكانت الفلبين قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 29 يوليو الماضى، وقالت وزارة الصحة"إن ​جميع الحالات الأربع المؤكدة لمرض جدري القرود في الفلبين لا علاقة لها ببعضها البعض".

وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في 92 دولة حتى الآن هذا العام، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.