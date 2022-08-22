الصحة تكشف 3 تحاليل هامة للاطمئنان على صحة الكلى.. اعرف التفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى اجراء فحص دم وبول للاطمئنان على صحة الكلى، خاصةً إذا كنت مريض سكر وضغط كل 3 شهور.

ووجهت وزارة الصحة والسكان المرضى بالتوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد أنه يتم تحديث قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل دوري، لحصر المنتفعين الفعليين وتوفير كل ما يخص المرضى من أدوية ومستلزمات طبية، بجانب قياس القدرات الفعلية للوحدات التي تقوم بخدمة المرضى لتقدير احتياجات التوسع بتلك الوحدات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات مرضى الغسيل الكلوي يتم توفيرها بمستشفيات الوزارة، التابعة للقطاع العلاجي، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات المؤسسة العلاجية.

وأشار إلى أنه تم توفير 1150 ماكينة غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات، للمساهمة في القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوي، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.