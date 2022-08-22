الشرطة السويدية: العثور على حقيبة بها متفجرات فى فعالية ثقافية وسط ستوكهولم

كتب أحمد عرفة

أعلنت الشرطة السويدية، عن العثور على حقيبة بها متفجرات في فعالية ثقافية وسط ستوكهولم ليل أمس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت السويد، إن تم العثور على حقيبة تحتوي متفجرات في فعالية ثقافية وسط ستوكهولم ليل أمس.

وفى وقت سابق أكد وزير الهجرة السويدي أندريس إيجمان، أن بلاده مستعدة لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لكنها لن تتوقف عن إصدارها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الهجرة السويدي: "أعتقد أنه سيكون من الصعب التوقف بشكل كامل، سيكون ذلك خطأ، ومن ناحية أخرى فإن التقييد الصارم على سبيل المثال، بإلغاء الإجراء المبسط للحصول على التأشيرة، هو ما نطمح إليه نحن وإستونيا وفنلندا وآخرون في الاتحاد الأوروبي".

ولفت وزير الهجرة السويدى، إلى أنه لا ينبغي فرض عقوبات على المواطنين العاديين، متابعا: "نريد أن تضرب العقوبات النخبة السياسية والاقتصادية في روسيا أولا، إذا قمتم بإيقاف التأشيرات بالكامل، فهذا يعني أن المنشقين أو الباحثين لن يتمكنوا من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي، وربما لا نزال نريد مثل هذا التبادل مع روسيا".