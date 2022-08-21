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السويد: مستعدون لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:55 م
السويد: مستعدون لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الهجرة السويدي أندريس إيجمان، أن بلاده مستعدة لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لكنها لن تتوقف عن إصدارها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال وزير الهجرة السويدي: "أعتقد أنه سيكون من الصعب التوقف بشكل كامل، سيكون ذلك خطأ، ومن ناحية أخرى فإن التقييد الصارم على سبيل المثال، بإلغاء الإجراء المبسط للحصول على التأشيرة، هو ما نطمح إليه نحن وإستونيا وفنلندا وآخرون في الاتحاد الأوروبي".

 

ولفت وزير الهجرة السويدى، إلى أنه لا ينبغي فرض عقوبات على المواطنين العاديين، متابعا: "نريد أن تضرب العقوبات النخبة السياسية والاقتصادية في روسيا أولا، إذا قمتم بإيقاف التأشيرات بالكامل، فهذا يعني أن المنشقين أو الباحثين لن يتمكنوا من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي، وربما لا نزال نريد مثل هذا التبادل مع روسيا".


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