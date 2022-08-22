السجن 6 سنوات لعامل لحيازته هيروين ومادة الاميثامفيتامين بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "م.ك.ع" عامل وغرامة مائة ألف جنيه ومعاقبته بالحبس 6 أشهر والف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وحيازة سلاح أبيض، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 1127 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، قيام المتهم " م.ك.ع" عامل بالاتجار فى المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبحوزته عدد 3 لفافات لمخدر الهيروين، وكذلك عدد 5 لفافات لمخدر مادة ميثامفيتامين المدرج بالجدول، وسلاح أبيض مطوة ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.