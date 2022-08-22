اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:56 م
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"الرئاسي الليبى" يبحث مع رئيس الأركان مسار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:18 م
"الرئاسي الليبى" يبحث مع رئيس الأركان مسار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مباحثات عسكرية ليبية في طرابلس
كتب أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى، ونائب المجلس، عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، وآمري المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي في بيان صحفي أن اللقاء بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.

 

 


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