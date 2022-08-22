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الداخلية تضبط 48 قطعة سلاح و254 قضية مخدرات

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:50 ص
الداخلية تضبط 48 قطعة سلاح و254 قضية مخدرات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 48 قطعة سلاح نارى، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 45201 حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 10 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 2647 حكما قضائيا متنوعا.
 
 
 

سلاح نارى

سلاح غير مرخص

اسلحة نارية

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امن القاهرة



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