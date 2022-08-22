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الخارجية الروسية: نظام كييف كله مزيف

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:25 م
الخارجية الروسية: نظام كييف كله مزيف زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الداخلية الأوكراني، بأن صورة هوية الحرس الوطني الأوكراني الخاصة بناتاليا فوفك مزيفة، قائلة إن نظام كييف كله مزيف، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إنه يمكن قول هذا عن نظام كييف بأكمله.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زاباروجيا، اليوم الاثنين، مقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أوكراني على منطقة محطة زاباروجيا النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا التابع للجانب الروسي فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وتقع محطة زاباروجيا النووية قرب مدينة إينرجوجراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.


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