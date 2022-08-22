الخارجية الروسية: سنستخدم الأسلحة النووية للرد على أى هجوم أو الدفاع عن النفس

كتب محمد عبد العظيم

قالت وزارة الخارجية الروسية: "سنستخدم الأسلحة النووية في حالة الرد على أي هجوم أو الدفاع عن النفس"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد أكد إن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الذي قطعه الأمريكيون، بعيد كل البعد عن الوضوح، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن التخمين بشأن احتمالات إجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، خاصة عندما قطعه الأمريكيون، مهمة غير مجدية، بالنظر إلى سياسة واشنطن المناهضة لروسيا، موضحا أن احتمال استئناف الحوار ليس واضحا على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا، بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضحا والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الرؤية الروسية للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي تبقى دون تغيير.