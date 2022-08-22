الخارجية الألمانية: نشعر بالفزع من الهجمات الأخيرة فى شمال سوريا

كتبت: هناء أبو العز

جددت الخارجية الألمانية تحذيرها من أن المدنيين يدفعون ثمن الصراع في سوريا، مطالبة جميع الأطراف بالتوقف فورا عن الأعمال العدائية المتصاعدة وأن تضمن حماية أرواح المدنيين فى سوريا.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا د. دينيس كوميتات،عن شعوره بالفزع من الهجمات الأخيرة التي وقعت في شمال سوريا والتي تفيد بعض التقارير غير المؤكدة أنه نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 17 طفلا وجرح أعداد كبيرة.

وقال المتحدث في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي تدوينات القصيرة (توتير) اليوم الاثنين، إن المدنيين يستمرون في دفع ثمن الصراع في سوريا، مطالبا جميع الأطراف أن توقف على الفور الأعمال العدائية المتصاعدة وأن تضمن حماية أرواح المدنيين .