الاتحاد الأوروبى يرحب بالحوار الوطنى في تشاد

كتبت: هناء أبو العز

رحب الاتحاد الأوروبي بافتتاح الحوار الوطني في 20 أغسطس 2022، ووصفته بأنه خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي في البلاد.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات الانتقالية والمعارضة والمجتمع المدني التشادي لاغتنام هذه الفرصة، ومن المهم أن يكون الحوار شاملاً قدر الإمكان مع تمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع التشادي ، بما في ذلك الشباب والنساء - لضمان شرعيته في أعين السكان التشاديين وبالتالي حشد دعم المجتمع الدولي أيضًا.

ولفت الاتحاد الأوروبي في بيان له، إلى أن عودة شخصيات من مختلف الجماعات السياسية والعسكرية إلى البلاد بعد اتفاق الدوحة يمثل تطور إيجابي، داعيًا إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر ، وهما أمران مهمان بنفس القدر لانتقال شامل وسلمي.

وأشار الاتحاد الأوروبى إلى تقديمه بالفعل الدعم الفني للتحضير لهذا الحوار ويتابع المناقشات التي عقدت هناك باهتمام كبير، وهو على استعداد لمواصلة دعم عملية الانتقال السلمي التي هي موضوع توافق وطني ، بهدف تهيئة الظروف لعقد اجتماعي جديد من أجل السلام والازدهار لصالح جميع التشاديين ، وإرساء الأسس لعودة سريعة إلى الدستور، النظام ، فضلا عن انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية.