اليوم السابع
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الأنبا توما يترأس قداس عيد السيدة العذراء مريم بكنيسة نزلة خاطر بسوهاج.. صور

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:59 م
الأنبا توما يترأس قداس عيد السيدة العذراء مريم بكنيسة نزلة خاطر بسوهاج.. صور جانب من القداس
سوهاج محمود مقبول

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ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج قداس عيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء والمناولة، وجاءت الاحتفالية بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنزلة خاطر، وقد شارك صاحب النيافة الصلاة الأب رومانى عدلى راعى الكنيسة.

وألقى الأنبا توما عظتة حول الميزات التي تميزت بها العذراء مريم: ميزة الإيمان والتصديق، ميزة الوداعة والتواضع، ميزة الصمت والتأمل.

كما دار حوار مع أطفال المناولة الاحتفالية شرحاً لهم معنى أنا الكرمة وأنتم الأغصان ، هذا التشبيه هي أن حياة يسوع الإلهية تنتقل إلى المسيحيين كما تنتقل حياة الكرمة إلى أغصانها. فيسوع هو الكرمة، والمسيحيون هم الأغصان، فنحن متحدون بيسوع ونحيا من خلال التناول من جسده السري. كما هنئهم بالحصول على ثلاث كؤوس في مسابقة الكتاب المقدس. وتمني للجميع النمو في الحياة الروحية والعملية.

أطفال الأقباط الكاثوليك بسوهاج
أطفال الأقباط الكاثوليك بسوهاج

 

أطفال المناوله بالقداس
أطفال المناوله بالقداس

 

 

الأنبا توما حبيب بالقداس
الأنبا توما حبيب بالقداس

 

 

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

 

 

جانب من القداس
جانب من القداس

سوهاج

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