"الأغذية العالمى" يرحب بمساهمة ألمانيا بـ3 ملايين يورو لدعم الفلسطينيين الأشد ضعفا

كتبت : هند المغربي

رحّب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة إضافية قدرها 3 مليون يورو (3 مليون دولار أمريكي) من حكومة ألمانيا وسيساعد هذا التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقديم المساعدات الغذائية العاجلة إلى 123 الف فلسطيني من بين الفلسطينيين الأشد ضعفًا والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.

ووفق بيان الأغذية العالمي كانت معظم العائلات، قبل النزاع المسلّح الأخير الذي استمر ثلاثة أيام خلال شهر أغسطس، تكافح للتعافي من الآثار الوخيمة التي خلّفتها جائحة كوفيد-19 والأزمة المستمرة في أوكرانيا على سبل عيشهم وإمكانية حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في فلسطين، سامر عبد الجابر : "برنامج الأغذية العالمي ممتن لهذه المساهمة التي جاءت خلال وضع إنساني واجتماعي واقتصادي عالمي صعب للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا وتصاعد العنف في غزة والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية." وأضاف: "في ظل وجود برامج وطنية غير مستدامة ومتذبذبة، تشكّل مساعدات برنامج الأغذية العالمي شبكة الأمان الوحيدة للأسر الأشد ضعفًا لحمايتها من مواصلة الانزلاق في الفقر وانعدام الأمن الغذائي."

وأكد البيان، أنه سيستخدم برنامج الأغذية العالمي هذا التمويل لتقديم المساعدات في شكل قسائم غذائية إلكترونية للأسر الأكثر ضعفاً، لتمكينها من شراء مواد غذائية .

ومن جهتها قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الممثل الألماني في رام الله، الدكتورة آن صوفي بيكيدورف: "نحن سعداء بأنّ نعلن أنّ ألمانيا ستزيد دعمها لبرنامج الأغذية العالمي بمقدار 3 مليون يورو هذا العام. حيث ستضمن مساهمتنا استمرار الدعم الأساسي من البرنامج للفلسطينيين لتغطية احتياجاتهم الغذائية الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية."

وأشار بيان المنظمة الأممية بفضل الدعم الذي تقدمه ألمانيا والمانحون الآخرون، حافظ برنامج الأغذية العالمي على وتيرة مساعداته الغذائية والنقدية على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية وتضخم الموارد العالمية. ويصل البرنامج إلى أكثر من 270 الف فلسطيني من غير اللاجئين في جميع أنحاء قطاع غزة، والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون اعتمادًا كاملًا على هذه المساعدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية