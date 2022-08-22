الأربعاء.. "الجوائز نهاية طريق الإبداع أم بدايته؟" ندوة في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "الجوائز نهاية طريق الإبداع أم بدايته؟"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الندوة على الجوائز الأدبية، من حيث أهميتها، فوائدها وأضرارها، تأثيرها على الأدب، وكذلك الإجابة على العديد من التساؤلات حول ما تمثله الجوائز من حافز وفائدة تعود على العمل الأدبي نفسه، ومنها زيادة نسبة القراء والشهرة.

يتحدث في الندوة الكاتب والروائي عمرو العادلي الذي صدرت له خمس مجموعات قصصية وديوان شعري بالعامية، وثماني روايات حاز بعضها علي جوائز؛ من بينها "جائزة الدولة التشجيعية" عن روايته "الزيارة" عام 2015.

يدير الندوة د. شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الآثار المصرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومن مؤلفاته في مجال الآثار: الأسقف ومناظرها عبر العصور، والمآدب والولائم في مصر القديمة وحضارة الإغريق، أشهر خرافات الفراعنة، يهود مصر القديمة، النبي المفقود أخناتون.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.