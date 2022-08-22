استشارى تغيرات مناخية: زراعة 100 مليون شجرة يحسن الهواء ويقاوم تغير المناخ

قال الدكتور السيد صبرى استشارى التغيرات المناخية، إن مبادرة الرئيس السيسى بزراعة 100 مليون شجرة فى مختلف المحافظات يساعد على تحسين الهواء ويقوم بعملية إخراج الأكسجين.

وأضاف الدكتور السيد صبرى فى إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز" أن النباتات فى الغابات الشجرية تقوم بعملية التمثيل الغذائى فى وجود الشمس وثانى أكسيد الكربون حيث يمتص النبات الشمس وثانى أكسيد الكربون ويحولها لمواد نشوية فى تركيبة الشجرة نفسها ويخرج الأكسجين الذى يمد به الأرض.

وأكد استشارى التغيرات المناخية، أن الأشجار الخشبية التى لها سيقان كبيرة تساهم فى خفض الإنباعاث، مضيفا أن الأشجار المتنوعة لها قدرة مختلفة فى عملية التمثيل الغذائى وامتصاص ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة لنوعية الأخشاب ذات القيمة العالية إقتصاديا، وكما أن الأشجار الخشبية تروى بمياه الصرف الصحى، ويفضل ريها بمياه الصرف المعالجة معالجة ثلاثية.

وأوضح أن أنواعا من الغابات الشجرية ستأخذ سنوات عديدة كى تعطى مردودها، وأشجار أخرى يتم قطعها بعد عامين أو ثلاثة والجزء المتبقى منها ينبت ويستمر فى النمو، لكن قطع أشجار الغابات تضر المناخ فهى تمتص غازات الإحتباس الحرارى.