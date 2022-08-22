اليوم السابع
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إصابة طفل بطلق خرطوش على يد ابن عمه أثناء العبث بسلاح غير مرخص في سوهاج

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:51 ص
إصابة طفل بطلق خرطوش على يد ابن عمه أثناء العبث بسلاح غير مرخص في سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى
سوهاج محمود مقبول

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أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمنى على يد نجل عمومته أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية دائرة مركز شرطة المراغة تم نقل المصاب مستشفى سوهاج الجامعى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة طفل بطلق نارى خرطوش بالصدر وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول الطفل محمد ع ع ع  10 سنوات ويقيم بهاليل الجزيرة دائرة المركز مصاباً " برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمني ".

وبسؤال كل من والدته شيماء ف ع م  32 سنة ربة منزل وجده لوالده عنتر ع م ح  59 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد الطفل المذكور بأرضهم الزراعية رفقة نجل عمومتهم المدعو فتح الله م ا د 49 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وحال قيام الأخير بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابة الطفل المذكور.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع طلقة فارغه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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